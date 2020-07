E' ufficialmente iniziata la caccia al 9 della Juventus, da Zapata fino a Dzeko e Jimenez

Si muove il mercato in attacco della Juventus in vista della prossima stagione. Giornata di rumors importanti per il futuro del reparto avanzato bianconero, Il Corriere dello Sport oggi ha titolato sull'obiettivo Duvan Zapata. Il colombiano è finito nel mirino della Juventus, pronta una proposta da 30 milioni di euro più Mattia Perin. Non solo, però: Tuttosport racconta che il Manchester City prepara 40-50 milioni di euro per Douglas Costa, soldi che la Juventus vorrebbe reinvestire in Raul Jimenez del Wolverhampton. Sempre per il giornale torinese sarebbero da registrare nuovi contatti con la Roma: è sfida all'Inter per Edin Dzeko. Il tutto senza scordare anche il nome di Arkadiusz Milik in uscita dal Napoli.