E' un'altra Juventus quando Dybala cambia marcia

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stato probabilmente il peggiore della prima frazione. Tanti passaggi sbagliati, qualche conclusione appena abbozzata e un goffo tentativo di rovesciata. Poi nel secondo tempo ha cambiato marcia e ricordato a tutti perché Paulo Dybala, fuoriclasse di Laguna Larga classe '93, è considerato il calciatore più forte di questa Serie A.

La Joya non ha segnato, ma è stato lui a suonare la carica nel momento decisivo della partita, nei primi minuti del secondo tempo. Da una sua conclusione il primo vero intervento di Donnarumma, da una sua rasoiata dai 20 metri il calcio d'angolo che ha permesso a Benatia di sbloccare la partita con un colpo di testa.

Dybala nel secondo tempo ha fatto finalmente la differenza, cosa che raramente gli era riuscita in questa stagione nelle gare più importanti. Accusato di sparire dalla scena nelle partite decisive, l'argentino all'Olimpico s'è riacceso proprio quando la serata sembrava non svoltare. Con le sue giocate ha dato alla Juventus alla marcia in più e da quel momento in poi tutto è stato più semplice.