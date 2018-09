E' un Napoli che ha smarrito la via del gol

Fonte: Dal nostro inviato a Belgrado, Raimondo De Magistris

Uno 0-0 che sa di sconfitta. Un pareggio che può già costare caro, come un anno fa costò caro il passo falso nella gara d'esordio contro lo Shakhtar Donetsk. Rispetto ad allora, però, non ci sono problemi di concentrazione. Non c'è una squadra che pensa solo al campionato.

Quello di Ancelotti è un gruppo con tanti, tantissimi interpreti già visti negli ultimi anni. Ma sta cambiando tanto, nei moduli e nei ruoli. E sta facendo emergere problemi evidenti. Quello più lapalissiano riguarda il gol: la differenza tecnica che s'è vista al Marakana è stata notevole, la Stella Rossa era nettamente inferiore. Ma il Napoli solo sporadicamente è riuscito a tramutare il grande predominio territoriale in occasioni da rete.

In 94 minuti tre grandi momenti per cambiare il match: una traversa colpita da Insigne e le conclusioni a botta sicura di Milik e Callejon. Un buon bottino, ma non tantissimo. Molte meno rispetto alle occasioni in serie della passata gestione. Su questo aspetto, Ancelotti dovrà lavorare tantissimo.