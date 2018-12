E' un Parma da impresa: altri tre punti esterni, la Fiorentina si piega

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda sconfitta casalinga per la Fiorentina, che dopo aver ceduto alla Juventus deve inchinarsi al Parma. Decide la sfida Roberto Inglese con un destro a incrociare su topica di Vitor Hugo, peraltro espulso nella ripresa dopo un secondo clamoroso errore. Viola sicuramente superiori per gioco e qualità complessiva, ma spreconi e disattenti. Il Parma mette così a frutto l'unico vero tiro verso la porta di Lafont e sale a 25 punti in classifica, grazie al solito gioco di ripartenza e ad un ritrovato Biabiany.

SOLO VIOLA - La Fiorentina mette subito il turbo e conclude pericolosamente con Benassi e Pjaca: in entrambi i casi Sepe è attento anche se non stilisticamente perfetto. Il Parma si fa vedere in contropiede, con Biabiany che sfugge a Milenkovic e viene stesso dallo stesso: giallo e punizione insidiosa, che Stulac non sfrutta però. Per la Fiorentina dominio totale, ma conclusioni spesso innocue: ci prova Chiesa, due volte, col piede mancino, trovando però la respinta di Sepe. Prima della fine del primo tempo, Pioli è anche costretto a giocarsi il primo cambio: fuori Milenkovic per infortunio, dentro Laurini, immediatamente ammonito.

LAMPO INGLESE - Il centravanti italiano è freddissimo davanti a Lafont nonostante un primo tempo di grande corsa e difesa del pallone, in cui il primo tiro ducale è stato proprio quello dell'ex Napoli. Evidentissime però le responsabilità della retroguardia viola, in particolare di Vitor Hugo, che manca un facile intervento su un tocco sporco di Deiola di chiara lettera e fa scorrere il pallone, il quale raggiunge Inglese. Destro a incrociare e crociati in vantaggio dopo un primo tempo di esclusiva marca viola.

DISASTRO HUGO - Il Parma, gol a parte, soffre troppo: D'Aversa cambia già nell'intervallo, inserendo Scozzarella per Stulac. E la squadra cresce, fino a sfiorare anche il bis col solito Inglese, su solito errore di Hugo. Pioli inserisce Gerson per aumentare il palleggio della squadra, ma i tiri arrivano col contagocce e sempre da lontano. Il Parma invece fa malissimo in ripartenza: Biabiany quando la possibilità corre come il vento e dopo aver saltato tre avversari Vitor Hugo lo stende al limite dell'area. Rosso indiscutibile, la Fiorentina rimane in dieci.

ULTIMI ASSALTI - Gli ultimi cambi non modificano l'inerzia della sfida: la Fiorentina prova qualche assalto confuso, il Parma si difende con densità e ordine, ma rischia tanto su un assolo di Pjaca, che fa fuori Gagliolo in area e conclude sul primo palo, trovando Sepe attento.