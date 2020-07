E’ un super Milan. Rossoneri senza limiti, travolta pure la Juventus

Il Milan non si ferma più. Dopo aver battuto la Lazio per 3-0, dopo tre giorni ne fa quattro alla Juventus capolista. I rossoneri dopo un primo tempo equilibrato subiscono due reti dalla squadra di Sarri, ma poi si accendono a metà della ripresa con 3 reti nel giro di sei minuti, chiudendo poi la gara con la quarta marcatura di Rebic. “Abbiamo portato avanti le nostre idee per raggiungere un obiettivo importante, fino a poco tempo fa la classifica non rispecchiava le nostre qualità, ci siamo ricompattati, la squadra sta bene soprattutto mentalmente. Non abbiamo ancora fatto niente, le prossime gare saranno molto impegnative, dobbiamo pensare subito al Napoli. Soddisfazione sì ma anche concentrazione, dobbiamo stare sul pezzo. Se possibile dobbiamo anche migliorare, in passato abbiamo pagato dazio e abbiamo imparato dai nostri errori", ha commentato l’allenatore al termine del match. Un Milan che ora vuole giocarsi il quinto posto in queste ultime gare di campionato, e domenica c’è lo scontro diretto contro il Napoli dell’ex Gattuso.

però dovrà affrontare anche le grande Ibrahimovic che a fine partita ha lanciato messaggi d’addio: “Futuro? Vediamo, c'è ancora un mese per divertirmi. Ci sono cose che stanno succedendo qua di cui non siamo in controllo, mi dispiace per i tifosi, può essere l'ultima volta che mi vedono live. Giocare senza tifosi è brutto, oggi avrebbero potuto divertirsi con noi, facciamo il nostro e siamo professionisti. Può essere l'ultima volta che mi vedono giocare... Leggi fra le linee", ha detto l’attaccante svedese.