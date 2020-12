E' una Sampdoria "dr. Jekyll e mr. Hyde": troppi i cali di tensione all'interno della partita

Il titolo giusto lo dà mister Claudio Ranieri al termine del match. Nel corso della conferenza stampa post gara, il tecnico della Sampdoria ha parlato di "dr. Jekyll e mr. Hyde" per spiegare gli alti e bassi della squadra nel corso di una stessa partita. Una situazione che i blucerchiati si stanno trascinando da inizio stagione alternando momenti ottimi a blackout che vanno a compromettere quanto di buono mostrato. Una Samp dai due volti che però non sta attraversando un momento facile con due soli punti raccolti nelle ultime cinque partite, con due pareggi e tre sconfitte - quattro se aggiungiamo anche il derby di Coppa Italia -.

Samp da due volti - Anche domenica sera nella gara contro il Milan, per ammissione dello stesso Ranieri, la squadra è apparsa troppo rinunciataria nella prima frazione di gara. Il compatto 4-4-2 schierato dal tecnico romano ha chiuso gli spazi al fraseggio rossonero ma allo stesso tempo non ha prodotto sbocchi nella manovra offensiva, eccezion fatta per un colpo di testa di Tonelli in avvio che Donnarumma ha sventato con la mano di richiamo. Nella ripresa invece ecco che la squadra è ritornata ad essere più aggressiva e più propositiva in avanti ma non è bastato per portare a casa almeno un punto contro la capolista.

Troppi cambi di "umore" - Un atteggiamento che è diventato una consuetudine per la Sampdoria. Contro il Benevento, alla seconda giornata, dopo essere passata in doppio vantaggio è calata di intensità nella ripresa offrendo il fianco alla rimonta della squadra di Pippo Inzaghi. Stessa storia in casa contro il Bologna, con un altro ko arrivato da situazione di vantaggio. Nel derby di campionato, malgrado nei primi quarantacinque minuti sia arrivato il gol di Jankto, i blucerchiati sono cresciuti nella ripresa così come a Torino - 2-2 il finale due lunedì fa - mentre nella stracittadina di Coppa Italia la squadra si è sciolta dopo il ritorno dagli spogliatoi. Una situazione su cui dovrà mettere mano mister Ranieri per cercare di dare costanza e continuità di prestazione ad una squadra che sta faticando in questo ultimo mese e mezzo.