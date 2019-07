E venne il momento degli addii: da Perin a Higuain, il punto di casa Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per l'arrivo di Matthijs De Ligt alla Juventus siamo all'ultima curva, col traguardo oramai vicino solo pochi metri. Un colpo da 90, per la nuova Juventus di Maurizio Sarri che col centrale olandese ha sistemato la difesa del presente e soprattutto del futuro. Il mercato in entrata dei bianconeri non ha ancora chiuso i battenti, ma prima di pensare a nuovi mirabolanti acquisti servirà anche fare qualcosa in uscita.

Il primo sarà Perin - Il numero 12 bianconero, col ritorno di Gigi Buffon, è destinato all'addio. Il Benfica ha fiutato l'affare e nelle ultime ore ha dato un'accelerata importante in tal senso, con l'operazione che può chiudersi sulla base di circa 15 milioni di euro.

Higuain e gli altri - Il portiere ex Genoa però non sarà l'unico partente. In attacco, numeri alla mano, serve sfoltire. E il primo nome in tal senso resta quello di Gonzalo Higuain: il Pipita piace alla Roma ma ancora non è arrivato il gradimento del diretto interessato alla destinazione. E le concorrenti non sembrano particolarmente convinte dopo una stagione decisamente sottotono. Ma l'attacco bianconero potrebbe vedere anche altre partenze illustri: Mario Mandzukic ha rinnovato nei mesi scorsi ma l'addio di Allegri potrebbe spalancare le porte d'uscita anche per il croato. Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma del Bayern, ma anche in Premier il giocatore ha mercato. Al futuro dei due appena citati è da legare quello di Moise Kean: il rinnovo resta argomento caldo, ma la sensazione è che novità in tal senso possano arrivare solo e soltanto dopo la partenza di almeno uno (ma magari pure entrambi) fra Higuain e Mandzukic. Se così non dovesse essere, pensare ad una partenza del classe 2000 non sarebbe in alcun modo utopia. Chiusura con Sami Khedira: il tedesco ha dalla sua un ricco rinnovo firmato nei mesi scorsi, ma a livello tecnico non sembra assolutamente rientrare nel progetto di Maurizio Sarri. Dalla Turchia e dalla MLS sono arrivati dei sondaggi, ma ancora il giocatore non pare del tutto convinto di dire addio alla maglia bianconera.