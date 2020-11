EA Sports risponde a Ibra: "Rapporto di lunga data con FIFPro per i diritti della serie FIFA"

L'attacco di Zlatan Ibrahimovic di ieri ha colto di sorpresa EA Sports (casa ), che attraverso uno statement ha voluto però chiarire subito la disputa messa in piazza dallo svedese, pur se non chiamato in causa direttamente: "FIFA è il videogioco di calcio leader nel mondo e per creare un'esperienza autentica, anno dopo anno lavoriamo con numerose leghe, squadre e talenti per garantire i diritti di somiglianza dei giocatori che includiamo. Uno di questi è un rapporto di lunga data con il rappresentante globale dei calciatori professionisti, Fifpro, che collabora con una serie di licenziatari per negoziare accordi a vantaggio degli atleti e dei loro sindacati".