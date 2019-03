© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Netta presa di posizione dell'ECA contro il Mondiale per Club a 24 squadre approvato dalla FIFA nel corso dell'ultimo Consiglio a partire dal 2021. L'ha ribadito quest'oggi il presidente Andrea Agnelli nel corso del secondo giorno di lavori della 22esima Assemblea Generale dell'organismo che riunisce i club europei: "Abbiamo dato il via al processo per sviluppare una nuova visione delle competizioni UEFA e la posizione della FIFA di rinnovare il Mondiale per Club a partire dal 2021 non può essere sostenuta da noi. Il problema è che i rischi imprenditoriali derivanti da qualsiasi decisione presa nel calcio professionistico si trovano solo da un lato. Dal nostro lato". Il riferimento di Agnelli è anche alle gare delle Nazionali, che rappresentano un problema non da poco per i club a stagione in corso.