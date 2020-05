ECA, è online un documento che analizza tutti i protocolli del Return to Play

L'ECA ha condiviso con i suoi 246 club membri una analisi comparativa dettagliata dei protocolli per la ripresa dei campionati. "Molti Paesi stanno alleggerendo le misure restrittive causate dal COVID-19, e il calcio si sta preparando alla nuova fase. Federazioni e Leghe stanno adottando protocolli medici e operativi per riprendere gli allenamenti e giocare partite ufficiali. Alcuni Paesi hanno già ripreso le competizioni, altri si stanno preparando. La salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti saranno la priorità dell'ECA nella fase di Return to Play. Pertanto, abbiamo sviluppato un'analisi comparativa, con la consulenza di vari esperti nel settore medico, e l'abbiamo condivisa con tutti i nostri membri. L'analisi prende in esame tutti i protocolli studiati in ogni Paese per riprendere il calcio professionistico. Non stabilisce linee guida o raccomandazioni vincolanti, ma va considerata come mezzo di informazione per raccogliere tutte le misure preventive adottate in Europa".