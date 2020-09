Eccezione Dzeko. Friedkin vuole trattenere tutti i big a Roma. Il bosniaco punto interrogativo

Edin Dzeko potrebbe essere l'unica eccezione alla strategia di mercato che la famiglia Friedkin ha comunicato all'ad della Roma Giudo Fienga in uno dei contatti continui che la nuova proprietà americana ha con la dirigenza giallorossa. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i vari Mancini, Veretout Diawara etc, ovvero quei giocatori centrali per il progetto tecnico di Paulo Fonseca, non lasceranno Trigoria.

Niente big in uscita, dunque. Con la sola eccezione di Edin Dzeko che piace alla Juventus ma che non è stato messo in uscita in via definitiva dalla società capitolina. Se arriverà l'occasione giusta, per il club e per il giocatore, allora la cessione verrà portata avanti, altrimenti anche una sua permanenza non guasterebbe alcun piano visto il livello tecnico del bosniaco.