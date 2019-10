Ecco CR700: Ronaldo segna col Portogallo, gol numero 700 in carriera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Forse non basterà al Portogallo per battere l'Ucraina (partita sull'1-2 per la nazionale di Sheva al momento), ma il gol di Cristiano Ronaldo vale un pezzo di storia. Il fenomeno lusitano della Juventus ha infatti appena segnato su rigore: non è un gol come gli altri, perché con questa marcatura CR7 diventa CR700. Si tratta infatti della rete numero 700 per Ronaldo tra club e nazionale. I campione di Funchal entra così in un circolo molto ristretto: soltanto Bican, Pelé, Romario e Gerd Muller sono infatti arrivati così in alto in carriera.