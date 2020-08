Ecco il Burofax di Messi per la risoluzione al Barcellona

vedi letture

Spunta il documento firmato da Lionel Messi per la possibile risoluzione contrattuale dal Barcellona. Lunedì la Pulce ha detto ad ambienti vicini di volere risolvere il contratto per poi essere libero di firmare con un altro club. Nel fax c'è l'intenzione di Messi di salutare il Barcellona al termine della stagione.

Nei contratti FIFA si parla esplicitamente di questa fattispecie, in caso le stagioni vengano prolungate oltre il 30/06 anche i contratti in essere verrebbero allungati fino al termine del mese delle competizioni. Dunque Lionel Messi, in via del tutto eccezionale - ma plausibile e documentata - poteva richiedere la risoluzione contrattuale entro la fine di agosto. Insomma, se Messi vuole è davvero disponibile a parametro zero.

Sotto trovate il fax spedito da Messi e la firma del diez argentino.