Ecco il piano Marshall della FIFA per salvare il calcio: un fondo da 2,5 miliardi

La FIFA ha intenzione di varare un piano di aiuti da 2,5 miliardi di euro per sostenere economicamente le Federazioni in difficoltà a causa del Coronavirus. Una sorta di "piano Marshall" del calcio che permetta a tutti di poter portare avanti il mondo del pallone anche in piena crisi economica. Le finanze della FIFA sono solidissime grazie al boom degli ultimi anni, ed è per questo che Infantino e i suoi dirigenti stanno studiando il modo migliore per aiutare chi non ce la può fare da solo, magari con prestiti a breve termine che mantengano in piedi le varie Federazioni. Si parlerà di questo anche nel summit tra UEFA e Federazioni che si terrà oggi, oltre alle date della possibile ripresa del calcio giocato che difficilmente avverrà a metà maggio come auspicato in un primo momento. Più facile che tutto slitti a fine maggio, con le coppe eueopee da chiudere addirittura ad agosto, con ripercussioni sulla partenza della stagione successiva. A riportarlo è Tuttosport.