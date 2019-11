Ecco il mercato che Antonio Conte ha messo sotto attacco

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sessantacinque milioni di euro per Romelu Lukaku, l'acquisto più costoso della storia del club. Circa 50 milioni di euro per strappare Nicolò Barella al Cagliari e investimenti importanti per acquistate Stefano Sensi dal Sassuolo e Valentino Lazaro dall'Hertha Berlino. Poi il riscatto di Matteo Politano e l'ingaggio - a costo zero, ma con un ingaggio top - di Diego Godin. Sono stati questi i principali acquisti di mercato di un'Inter che, stando a quanto detto nove giorni fa dal presidente Steven Zhang, questa estate ha portato avanti la più importante campagna acquisti della storia del club.

Non è evidentemente sulla stessa lunghezza d'onda Antonio Conte, che ieri ha attaccato in maniera diretta quanto fatto dalla società questa estate. "Mi sono fidato troppo e non avrei dovuto", ha dichiarato l'allenatore dell'Inter evidentemente non soddisfatto per la rosa a disposizione. Una squadra, a suo avviso, non all'altezza per lottare su tutti i fronti.

Tornando all'analisi del mercato, quella appena trascorsa è stata anche l'estate che ha spazzato via tre big. Via l'ex capitano, via Ivan Perisic e anche Radja Nainggolan: giocatori sacrificati sull'altare di una disciplina che per la nuova società guidata dall'ad Marotta è punto sul quale non sono ammesse deroghe.

Operazioni in entrata

Alexis Sanchez (Manchester United)

Cristiano Biraghi (Fiorentina)

Romelu Lukaku (Manchester United)

Nicolò Barella (Cagliari)

Stefano Sensi (Sassuolo)

Valentino Lazaro (Hertha Berlin)

Gabriel Brazão (Parma)

Matteo Politano (Sassuolo)

Diego Godin (Atlético Madrid)

Operazioni in uscita

Mauro Icardi (Paris Saint-Germain)

Rivas (Reggina)

Andrew Gravillon (Ascoli)

Elian Demirovic (Chievo Verona)

Ryan Nolan (Arezzo)

Dalbert (Fiorentina)

João Mário (Lokomotiv Moscow)

Davide Merola (Empoli)

Samuele Longo (Deportivo)

Facundo Colidio (Sint-Truiden)

Ivan Perišić (Bayern München)

Raffaele Di Gennaro (Catanzaro)

George Puscas (Reading)

Radja Nainggolan (Cagliari)

Miranda (Jiangsu Suning)

Gabriel Brazão (Albacete)

Yann Karamoh (Parma)

Xian Emmers (Waasland-Beveren)

Michele Di Gregorio (Pordenone)

Marco Sala (Sassuolo)

Andrea Pinamonti (Genoa)

Zinho Vanheusden (Standard Liège)

Andrea Adorante (Parma)

*Soldi spesi/incassati nell'estate 2019

Totale soldi spesi 156 milioni di euro

Totale soldi incassati 48 milioni di euro

*Dati transfermarkt