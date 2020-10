Ecco Joao Pedro, il bomber ritrovato che insegue record e trascina il Cagliari

vedi letture

La nuova stagione di Joao Pedro al Cagliari è cominciata come era finita la precedente: al top. Il giocatore è già a tre gol, segna da due partite di fila, Torino e Crotone (dopo aver realizzato la prima rete di questo campionato a Bergamo nella sconfitta 5-2 con l’Atalanta) e oggi incontra il Bologna. Quando vede la squadra di Mihajlovic - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Joao diventa meravigliao. Nelle ultime stagioni è andato sempre a segno contro il Bologna. Oggi ci riproverà, così come Giovanni Simeone, l’attaccante argentino che è a quota quattro nella classifica marcatori e sembra aver un particolare feeling col gol. Simeone segnò anche nella sfida di ritorno, finita in parità, 1-1 nel torneo che si è giocato dopo il lockdown. Joao Pedro sta bene. Tra i marcatori rossoblù in A ha già superato David Suazo e ha raggiunto Lulù Oliveira a 45. Davanti c’è solo il mito Gigi Riva. Continuando di questo passo, potrebbe aspirare a una convocazione nella nazionale brasiliana.