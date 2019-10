Ecco la nuova Viola. Tre vittorie consecutive, non accadeva da aprile 2018

© foto di Federico De Luca

Il vento è cambiato in casa Fiorentina. Lo dimostrano la classifica, decisamente un'altra rispetto a quella delle prime settimane, ma anche le prestazioni dei singoli i quali - Ribery su tutti - stanno trovano la propria posizione in campo. Risultato: tre vittorie consecutive in campionato (contro Sampdoria, Milan e Udinese). Una striscia positiva che a Firenze non si vedeva dall'aprile del 2018. Qualcosa vorrà pur dire.

Numeri in crescita - "Credo che si cresca giocando a testa alta a San Siro, ma anche vincendo con una squadra media come l’Udinese". Le parole di Montella, del resto, non fanno altro che confermare e accompagnare i dati viola che - per forza di cose - stanno crescendo di gara in gara. Ad esempio, con la vittoria contro l'Udinese firmata Milenkovic, la Fiorentina è riuscita a segnare quattro gol su sviluppo di corner, più di ogni altra squadra in questo campionato. E non solo. Pulgar - tanto per citarne un altro - ha già fornito due assist in stagione.

Solidità - Un trend positivo (per la prima volta da aprile la Fiorentina ha segnato in quattro partite consecutive di serie A) che si basa su uno zoccolo duro scelto da Montella: per la quinta partita di fila, il tecnico viola ha schierato lo stesso 11 titolare. Nell'era dei tre punti a vittoria non c'è mai stata una striscia così con la stessa formazione per la Fiorentina. Il tutto, aspettando eventuali nuovi inserimenti da parte di quei giocatori (Pedro, ndr) che al momento stanno studiando i titolarissimi in attesa della giusta occasione.