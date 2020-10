Ecco la lista Europa League del Napoli: non ci sono Milik, Llorente e Malcuit. C'è Ghoulam

vedi letture

Il Napoli ha consegnato alla UEFA la sua lista per i gironi di Europa League. Spicca in attacco l'assenza di Arkadiusz Milik, out al pari di Fernando Llorente. Non c'è nemmeno il terzino Kevin Malcuit, mentre un po' a sorpresa è presente Faouzi Ghoulam. Ecco la lista completa

Portieri - Meret, Contini, Ospina

Difensori - Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas.

Centrocampisti - Demme, Bakayoko, Elmas, Fabio Ruiz, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti - Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna.