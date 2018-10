Ecco la reazione: il Milan si rialza con tre gol alla Samp

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan aveva bisogno di un successo per scacciare i fantasmi e risalire in classifica. E contro la Samp la squadra di Gattuso ha cambiato pelle per provare a buttarsi alle spalle il momento negativo, dando vita ad un match divertente, in cui alla fine a spuntarla sono stati i rossoneri. Tre gol fatti e due subiti. Iniziamo dalle note positive. I ragazzi di Gattuso, grazie al 442, hanno dato più peso all’attacco e con l’inserimento di Patrick Cutrone sono stati più pericolosi. Il classe 98 ha segnato la sua quinta rete stagionale ma con un minutaggio molto basso, e al di là delle reti riesce sempre a rendere la fase offensiva più pericolosa. Poi è arrivato anche il sigillo di Higuian, dopo una grande combinazione con lo stesso Cutrone. Altra prova positiva di Suso che si è contraddistinto con un gol e un assist, il settimo in nove presenze stagionali.

Di negativo invece ci sono i due gol presi. I rossoneri continuano a subire reti, essendo addirittura sempre perforata da ben 15 partite di fila in campionato. Sull’aspetto difensivo Gattuso deve provare a tamponare le falle, ma piove sul bagnato perché il Milan ha perso Mattia Caldara per altri due mesi. Una stagione stregata per l’ex Atalanta, mai utilizzato a pieno e sempre in difficoltà. A questo punto il Milan si ritrova solo con 3 centrali in squadra, e dovrà centellinare le forze da qui a gennaio. Anche sulle corsie laterali le cose non vanno benissimo perché Davide Calabria ha subito una distorsione alla caviglia e con il Genoa sarà Abate a giocare. La squadra fisicamente non sta benissimo ma era fondamentale per il Milan vincere contro la Samp per uscire dalla crisi e lanciare un segnale. Ora con un successo contro il Genoa i rossoneri salirebbero al quarto posto.