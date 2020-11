Ecco Osimhen! Il Napoli passa al Dall'Ara: l'ex Lille di testa manda sotto il Bologna

Il Napoli passa in vantaggio sul campo del Bologna grazie al secondo gol in Serie A di Victor Osimhen, proprio lui, l'osservato speciale della partita. Lozano va via a Denswil sulla fascia destra. Cross morbido sul secondo palo, dove l'ex Lille è bravo a liberarsi e a spingere in rete di testa per l'1-0 del Napoli. Si sblocca il punteggio al Dall'Ara.