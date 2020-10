"Ecco perché Ansu Fati è il prediletto di Messi". Rivedi Del Piero sul talento dopo Juve-Barça

"Il Barcellona è stato eccezionale, dobbiamo dare merito ad una squadra che ha fatto 40 tocchi nell'area avversaria. Una cosa mai vista". Ha parlato così Alex Del Piero a Sky Sport, analizzando la vittoria blaugrana contro la Juventus in Champions. "Anche Ansu Fati che entra negli ultimi minuti - per farvi capire la mentalità del ragazzo e perché sia il prediletto di Messi . a 17 anni davanti al portiere, a partita chiusa, cerca l'assist invece che la gloria personale. Sembrano dettagli, ma sono cose importanti che fanno capire come uno scende in campo e sull'aria che uno respira all'interno di uno spogliatoio". Rivedi il video con le parole di Del Piero: