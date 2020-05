Ecco perché il Napoli ha scelto Amir Rrahmani per sostituire Kalidou Koulibaly

Per la prossima stagione, il Napoli ha già acquistato dall'Hellas Verona il difensore Amir Rrahmani. Classe '94, il calciatore kosovaro primo dello stop stava disputando il suo primo campionato in Serie A con risultati eccellenti e per questo motivo De Laurentiis e Giuntoli hanno deciso di puntare si di lui in vista di una prossima stagione in cui, quasi certamente, non ci sarà Kalidou Koulibaly.

Rrahmani, in teoria, partirà nella stagione 20/21 alle spalle di Manolas e Maksimovic. Ma quest'anno a Verona ha già dimostrato di essere all'altezza del campionato. E anche di più. Venticinque partite e nessun cartellino rosso, il difensore dell'Hellas nei parametri difensivi è in questa stagione superiore a Koulibaly quasi in ogni campo: le qualità che i numeri evidenziano maggiormente sono la capacità di recuperare palla (ottime doti, quindi, nell'uno contro uno) e l'accuratezza dell'impostazione della manovra.

Koulibaly è ancora avanti nella capacità di essere nel vivo del gioco e infatti dalla sua ha diversi dati relativi ai passaggi effettuati: ma è questo un dato dipendente anche dal modo molto diverso di giocare del Napoli rispetto all'Hellas Verona. A favore di Rrahmani, anche il dato sui duelli aerei vinti: statistica da non sottovalutare soprattutto per la bravura mostrata negli ultimi anni dal difensore senegalese in questo fondamentale.