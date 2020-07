Ecco quando scadono i contratti dei cinque calciatori che il Napoli vuole rinnovare

Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Piotr Zielinski, Eljif Elmas e Nikola Maksimovic. Sono questi i cinque profili citati dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, e che sono in odore di rinnovo. Le trattative sono praticamente tutte in dirittura d'arrivo, ma quando scadono? Di Lorenzo avrebbe ancora quattro anni di contratto ed è probabile un ritocco, discorso molto simile a quello di Elmas, arrivato nella scorsa stagione dal Fenerbahce e ancora legato a un accordo lunghissimo.

GLI ALTRI - Zielinski verrà paragonato a un top player della rosa, con un ingaggio da 3 milioni a stagione, anche perché l'anno prossimo andrà in scadenza e potrebbe essere uomo mercato. Stesso discorso per Maksimovic, contratto fino al 30 giugno 2021 e che sta passando il miglior momento dal suo arrivo in azzurro. Invece Mario Rui avrebbe ancora due anni, ma l'idea è quella di non trovarsi impreparati e anticipare.