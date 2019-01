Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi è stata ufficializzata la cessione in prestito secco di Marko Rog al Siviglia. Il centrocampista croato a giugno tornerà a Napoli, ma ha già vissuto la sua prima giornata andalusa. Dopo l'allenamento di stamattina, poco fa il classe '95 è stato presentato in conferenza stampa alla presenza dei due dirigenti Caparros e Castro: "Su di me c'era l'interesse di altri club, ma ho parlato che la dirigenza del Siviglia e spero di poter giocare".

Hai parlato di Siviglia con Fabian? "Ho tre compagni di squadra spagnoli a Napoli e ho parlato anche con Rakitic. I tre spagnoli mi hanno parlato bene di Siviglia".

In che condizione sei? "Fisicamente sto bene, sono a disposizione dell'allenatore per la partita di domani col Barcellona".

Qual è il ruolo che preferisci? "Ho giocato come centrocampista in tutta la mia carriera, è questo il ruolo che sento più mio".