Eder: "Chiudere la carriera alla Samp? Lo sa solo Dio. Vedremo"

Eder, ex attaccante di Inter e Sampdoria, attualmente allo Jiangsu, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Chiudere la carriera in blucerchiato? Genova è casa mia. Si è parlato tanto dell'interesse di Ferrero. In realtà l'anno scorso mi ha cercato Pradè, ma per l'Inter ero incedibile. Solo Dio cosa accadrà. Adesso sono contento in Cina. Questi mesi mi sono serviti per ambientarmi visto che a novembre qui la stagione finisce. Tra qualche anno vedremo".