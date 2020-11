Eder e la Cina: "Ora la gente gira libera senza mascherine. Prima segregati in stanza singola"

L'attaccante del Jiangus Eder, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato di come è stato vissuto il Coronavirus in Cina: "Il Covid ci ha sottoposto a sacrifici particolari. Ho lasciato la famiglia in Brasile anche perché stavamo segregati in stanza singola. Ad una certa ora potevamo incontrare anche altri giocatori. L'organizzazione è stata perfetta, protetti al massimo per evitare contagi. In Cina ora la gente gira liberamente per strada senza mascherine. Però non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi, era vietato. In compenso i play off li abbiamo disputati in stadi pieni".