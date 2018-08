© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è semplice per un tecnico o per una società lascia partire un giocatore come Eder. Essendo onesti, non perché si tratti di un campione di primo livello, bensì per l'abnegazione e l'attaccamento che mette nel proprio lavoro. Che sia titolare o subentrante a pochi minuti dalla fine l'ex Samp ha dimostrato sia con la maglia dell'Inter che con quelle delle sue precedenti società che l'unico modo in cui concepisce il calcio è quello che alla base ha sacrifici e sudore. Questa estate, però, con l'arrivo di Lautaro Martinez, prospetto sul quale l'Inter ha puntato forte in previsione futura, per Eder lo spazio in campo sarebbe stato davvero minimo. E allora ecco arrivare l'avventura in Cina, nel club gemello dei nerazzurri lo Jiangsu Suning. Il livello tecnico della Super League non è certo pari a quello della Serie A ma la proposta economica è di primissimo piano. Perfetta per gli ultimi anni di carriera. Per veder ripagati gli sforzi di un'intera carriera.