© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dello Jiangsu Suning, Eder, invitato alla festa dell'Inter ha parlato - ai microfoni de Il Corriere dello Sport - della sua avventura in Cina. "Mi trovo benissimo fin dal primo giorno, sono qui da un anno e vi assicuro che si vive bene. Non potrei chiedere di più. Il Cagliari? Non so niente, ma per ora resto qua. Poi vedremo".