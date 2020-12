Edera lascerà il Torino. Il suo procuratore: "Non vediamo l'ora arrivi gennaio"

Giuseppe Galli, agente dell'esterno del Torino Simone Edera, ha parlato a Calcio Napoli 24 in merito al futuro del suo assistito: "Non vediamo l'ora che inizi il mercato di gennaio, vogliamo trovare una squadra che creda in lui. Quest'anno ha giocato pochissimo e a inizio stagione è stato impiegato fuori ruolo: cercheremo un club che potrà dargli continuità. In passato abbiamo parlato anche con il Napoli, quando era in scadenza di contratto".