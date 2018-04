Edin Dzeko, dal no al Chelsea alla storia della Roma

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

Il sesto gol di Edin Dzeko nella Champions League di questa stagione sono il sigillo di un attaccante sottovalutato e che sta dimostrando partita dopo partita di valere realmente le prime posizioni europee. Il bosniaco era a un passo dal Chelsea. In tanti avevano dato per scontato la sua partenza, ma lui ha mandato tutti a quel paese, compresi le decine di milioni che avrebbe incassato il club di Pallotta, pur di continuare a vivere l'Olimpico e la Capitale.

Quel gol segnato dopo l'arcobaleno in verticale disegnato da De Rossi, ha il sapore di un gol che entrerà per sempre nella storia, come quello segnato da Manolas a dieci minuti dalla fine. Dzeko ha voluto superare il record di Pruzzo nella giornata perfetta, quando tutto pareva già finito prima del fischio d'inizio. Il numero 9 giallorosso ha onorato la storia di questa maglia, da quel no alla Premier fino alla questa notte maggica.

C'era chi lo criticava perché in passato, in Champions, non era riuscito ad essere determinante. Ora le bocche dei detrattori sono cucite. I suoi gol e le prestazioni fornite in questa bellissima edizione della Champions, lo proiettano nell'Olimpo dei migliori attaccanti al mondo. Non è un caso. E' nel pieno della sua maturazione e insieme a un altro attaccante come Di Francesco ha deciso di superare tutte le avversità, anche quelle del mercato, per far sognare una città intera. Adesso la semifinale è tutta da scrivere. Sotto a chi tocca, Edin Dzeko è pronto a stupire ancora.