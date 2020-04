Edin il tuttofare. Psicologo, sindacalista e capitano: Dzeko è sempre più al centro della Roma

“Cerco un centro di gravità permanente” cantava Franco Battiato, che riassume un po’ la motivazione principale per cui in estate la Roma ha rinnovato il contratto a Edin Dzeko nonostante fosse vicinissimo a un addio. Il prolungamento, invece, è arrivato fino al 2022, quando di anni il bosniaco ne avrà 36. Potrebbe pensare di chiudere la sua carriera nella Capitale, d’altronde come ricorda in quasi ogni sua intervista: “Roma è la mia seconda casa”. A Trigoria ci sperano perché in questo momento, il nove di Fonseca è sempre più al centro del “palazzo” giallorosso. La promozione a capitano con l’addio di Florenzi ha responsabilizzato ancor di più un calciatore che già prima era uno dei senatori della squadra. In questo periodo di quarantena si è trasformato anche in psicologo e sindacalista, chiamando tutti i giorni i suoi compagni di squadra per tenere alto il morale nonostante la quarantena e contrattando con la dirigenza sul taglio degli stipendi. Non è mancato il buon esempio, perché se alla fine i calciatori della Roma rinunciano all’intera mensilità di marzo è grazie anche alla mediazione di Dzeko.

FUTURO - La prossima di stagione lo vedrà ancora protagonista e sarebbe difficile pensare il contrario. Quindici gol in questa tra campionato e coppe, ma sarebbero potuti esser di più con una spalla adeguata. I numeri totali poi parlano chiaro. E’ tra i bomber più prolifici della storia del club con 102 reti, facendo meglio addirittura di un totem come Vincenzo Montella. Per questo Petrachi sta cercando un vice Dzeko che sia giovane e che possa quindi far rifiatare il bosniaco, ma crescere sotto la sua ala subentrando con maggior continuità nella stagione in cui Edin sarà a scadenza. La Roma poi vorrebbe addirittura trattenerlo come dirigente, ma non è escluso che prima possa fare un salto a Sarajevo per chiudere a casa la carriera da calciatore e intraprendere solo dopo quella da manager.