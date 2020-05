Edinson Cavani e il tetto-ingaggi che l'Inter non può superare. C'è già la via d'uscita

Edinson Cavani è uno dei primi obiettivi per l'attacco dell'Inter in vista della prossima stagione. Con Lautaro Martinez che potrebbe salutare a fine campionato visto il corteggiamento del Barcellona, il club nerazzurro si guarda intorno e ha individuato nel Matador - già trattato la scorsa estate - una pedina molto utile da mettere nelle mani di mister Conte in vista della prossima stagione.

Cavani è in scadenza col ParisSaint-Germain: difficilmente rinnoverà col club parigino e si sta guardando intorno specificando che la sua richiesta per le prossime due stagioni è di 20 milioni di euro netti. Una richiesta che va oltre il tetto ingaggi dell'Inter, fissato a 7.5 milioni di euro più bonus (è l'ingaggio di Lukaku ed Eriksen).

Come arrivare comunque a un accordo? La via d'uscita c'è, ed è ben presente nella mente dei dirigenti del club nerazzurro. Si chiama bonus alla firma ed è formula molto utilizzata quando si ingaggiano calciatori in scadenza.

Con un sostanzioso bonus alla firma, l'Inter a quel punto potrebbe accordarsi con Cavani per un ingaggio in linea con la sua politica. Una linea che la società sta valutando, probabilmente necessaria anche per non rompere gli equilibri con gli altri top player presenti nello spogliatoio.