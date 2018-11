Edinson Cavani, sogno proibito e mai nascosto del Napoli di Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' il sogno proibito, ma mai nascosto, del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Tanto che nelle ultime ore lo stesso presidente azzurro ha pubblicamente parlato di Edinson Cavani, centravanti del PSG. "Posso offrirgli 6-7 milioni all'anno. Se decide di guadagnare meno noi siamo qua", l'ammissino di ADL riguardante uno dei suoi indimenticati pupilli. Ma l'operazione, come detto e scritto in tutte le salse, nasconde un livello di difficoltà davvero alto.

Perché il PSG chiede non meno di 50 milioni di euro per il suo cartellino e lo stesso Cavani guadagna parecchio di più rispetto a quanto prospettato dal club azzurro. Motivi più che sufficienti per trattare l'argomento con cautela. Dall'altra parte però c'è anche il rovescio della medaglia: Cavani gradirebbe un ritorno a Napoli, in una città che non ha mai dimenticato e che non lo ha mai dimenticato. E il rapporto con Ancelotti è forte e basato su una profonda stima reciproca. Ancora: al PSG Cavani si sente 'oscurato' dalle stelle Mbappé e soprattutto Neymar, giocatore col quale non ha mai avuto un grande rapporto. Argomenti più che buoni per credere ad un suo ritorno, ma come detto la situazione è ben più ingarbugliata. Anche perché uno come il Matador non piace solo al Napoli, anzi. Per gennaio l'operazione è oggettivamente impossibile. Mentre per giugno qualche speranza esiste. Soprattutto se lo stesso uruguayano decidesse di forzare la mano con la dirigenza del club parigino.