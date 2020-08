Effetto Bruno Fernandes: e Pogba da partente sicuro è pronto a sposare il Man United

L'arrivo di Bruno Fernandes ha cambiato clamorosamente il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese era dato in partenza da tempo ma la pandemia e conseguente crisi economica che ha travolto anche il calcio ha reso difficile il suo collocamento altrove, per i costi di cartellino e per l'ingaggio che l'ex Juventus percepisce. Recuperato dall'infortunio, Pogba al ritorno del calcio dopo il lockdown è stato impiegato col portoghese, contribuendo a una splendida rimonta che ha portato i Red Devils a centrare la qualificazione in Champions League. Ciliegina sulla torta, c'è un'Europa League alla portata, con la semifinale in programma stasera. Il contratto del francese scade nel 2021 con la possibilità per il Manchester United di estendere l'accordo per altri 12 mesi. Il club deve ancora attivare la clausola, che gli permetterebbe di evitare che il giocatore firmi un pre-contratto a gennaio con una nuova squadra.