© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessante approfondimento del quotidiano 'Il Giornale' in merito ai prezzi dei biglietti negli stadi in cui gioca Cristiano Ronaldo. Lo scorso anno - si legge - per vedere Milan-Juventus dal settore ospite servivano 40 euro, mentre i tifosi bianconeri che vorranno vederla dal vivo il prossimo 11 novembre ne dovranno sborsare 75. E' più o meno ciò che sta accadendo in tutti gli stadi: la prima volta di Ronaldo in Italia, a Verona contro il Chievo, costava minimo 50 euro, il doppio di quanto non sarebbe poi stato chiesto ai tifosi granata.

Vedere Ronaldo costa, quindi. E del resto è così anche allo Stadium: quest'anno gli abbonamenti hanno subito un rincaro del 30%.