Effetto Gattuso: la svolta con la Lazio e quella sensazione di deja vu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo lo spirito di Gattuso" ha dichiarato a fine partita contro la Sampdoria capitan Insigne. E in effetti dopo questa sera sembra davvero che il Napoli abbia svoltato. Terzo successo consecutivo, dopo quelli contro Lazio e Juventus.

Contro la Sampdoria, in altri tempi nemmeno troppo lontani (anzi), questo Napoli incassato il 2-2 sarebbe nel migliore dei casi andato a casa col pari o più probabilmente avrebbe visto completato il ribaltone. La squadra ha trovato la forza di continuare a giocarsela, cercando di riprendersi i tre punti che sembravano a portata di mano. Trovandoli e legittimandoli nei minuti di recupero.

"Siamo stati bravi noi a non abbatterci davanti ai tanti infortuni, soprattutto grazie alla grinta del mister, una cosa che ci sta trasmettendo. E' importante per affrontare ogni partita con lo spirito giusto" ha dichiarato Insigne.

Serviva una partita della svolta, è stata trovata in Coppa Italia contro la Lazio. Dove anche con una buona dose di fortuna (vedi rigore di Immobile) è arrivata una vittoria insperata. Bastava un risultato importante per riavviare una macchina in panne. Una situazione è un deja vu, che rimanda alla precedente esperienza proprio di Gattuso, al Milan: raccolse una squadra a pezzi, partì male, per non dire malissimo. Poi trovò la svolta in Coppa Italia in una partita giocata da sfavorita. Era il derby, risolto da Cutrone ai supplementari. Da lì partì una rincorsa che portò i rossoneri a qualificarsi per l'Europa League. La Champions no, quella era ormai troppo distante. Lo stesso scenario che si sta vedendo al Napoli, ormai fuori dai giochi per il massimo torneo continentale ma tornato in corsa almeno per giocare una competizione europea.