Effetto déjà-vu. Napoli, pass alla portata e un film già visto

La vittoria del Paris Saint-Germain contro il Liverpool ha scombinato i piani del Napoli, che sognava di festeggiare il passaggio del turno agli ottavi di Champions con una giornata di anticipo. I partenopei hanno fatto il proprio dovere, battendo la Stella Rossa al San Paolo, ma ogni discorso per la qualificazione è rimandato all'11 dicembre quando Ancelotti e i suoi ragazzi scenderanno in campo ad Anfield.

La classifica del girone C vede il Napoli in testa con 9 punti ma, nonostante questo, i partenopei non sono esenti dal pericolo eliminazione. Esiste anche il rischio che Napoli, Liverpool e PSG chiudano il raggruppamento a pari punti, come avvenne nel 2013 quando gli azzurri collezionarono 12 punti insieme ad Arsenal e Borussia Dortmund finendo però retrocessi in Europa League. Certo, per questo scenario servirebbe un pari parigino a Belgrado e un ko campano ad Anfield.

Un film già visto, perché se dovesse accadere nuovamente sarebbero i partenopei a rimetterci (ancora una volta) le penne. In quel caso la classifica avulsa vedrebbe i reds a 6 punti, il Napoli e il PSG a cinque punti ma agli azzurri servirebbe perdere con un gol di scarto a partire dal 4-3 per trovare conforto con la differenza reti generale. Un discorso cervellotico, che Ancelotti e il suo Napoli vogliono allontanare sul campo: a Liverpool bisognerà almeno pareggiare per evitare ogni tipo di problema.