Sospeso il titolo dell'AS Roma per eccesso di rialzo: dopo le ipotesi delle settimane scorse sull'ingresso di nuovi soci nella società, oggi si è parlato dell'entrata in campo di una cordata ceca per il progetto dello stadio di Tor di Valle. Nello specifico l'immobiliarista ceco Radovan Vítek, sarebbe in trattativa con Unicredit per acquistare i crediti ipotecari che gravano su Eurnova, la società di Luca Parnasi. A Milano il titolo è schizzato in alto, anche troppo, circa un +9,7%: numeri che hanno indotto ad una nuova sospensione dopo quella di qualche settimana va.