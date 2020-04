Eibar, Cristoforo: "Qui sto bene, vedremo se il club mi riscatterà dalla Fiorentina"

Sebastian Cristoforo è approdato a gennaio all'Eibar dalla Fiorentina. Il comunicato del club viola evidenziava un prestito con obbligo di riscatto, mentre gli spagnoli facevano riferimento ad un'opzione di acquisto. Il centrocampista uruguaiano ha parlato così ai canali ufficiali del club durante una diretta: "Ora dobbiamo pensare alla salute e a tornare alla normalità, poi penseremo a tutto il resto. Vedremo se la società eserciterà la clausola oppure no. Quello che posso dire è che mi sono trovato molto bene visto che il gruppo mi ha fatto sentire come in una famiglia. Cercherò di dare il meglio per me stesso e per la squadra se tutto ricomincerà".