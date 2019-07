Eintracht, anche Rebic in partenza? Hutter: "Siamo preparati a questo"

© foto di Imago/Image Sport

L'Eintracht Francoforte ha già ceduto i due pezzi pregiati, Luka Jovic e Sebastian Haller, ma i guai per Adolf Hutter potrebbero non essere finiti qui. Anche Ante Rebic, infatti, potrebbe lasciare il club tedesco, e lo stesso allenatore lo ritiene possibile: "È un giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe tenere con sé. Ma siamo preparati a un'eventuale partenza. La scelta è sua: può decidere di rimanere ma potrebbe anche cambiare squadra. Per noi allenatori, la finestra di trasferimenti aperta per un periodo lungo è una sofferenza".