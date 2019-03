Da una parte l’Inter con le sue numerosissime assenze, dall’altra l’Eintracht che avrà gran parte degli uomini a disposizione. Ma non il tecnico Adi Hutter, squalificato per l’occasione e rimpiazzato in panchina dal vice Christian Peintinger. In campo, invece, le assenze di spicco sono quelle di Ante Rebic, ancora non al meglio dopo l’infortunio, dell’esperto David Abraham e dello squalificato Gelson Fernandes. Il modulo di riferimento dei tedeschi sarà sempre il solito, quel 3-4-1-2 oramai collaudato e funzionale alle caratteristiche della squadra. In difes, davanti a Trapp, ci saranno così Hasebe, Hinteregger e N’Dicka. Le corsie di centrocampo saranno occupate da Da Costa e Kostic, mentre al centro agirà De Guzman con Rode. Davanti la solita coppia Haller-Jovic con Gacinovic a supporto. Questo dunque il probabile undici dell’Eintracht Francoforte: Trapp; Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Rode, De Guzman, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.