Eintracht, Fernandes: "Bel 1° tempo dell'Inter. Noi meglio nella ripresa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell'Eintracht Gelson Fernandes ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari casalingo contro l'Inter: "L'Inter ha fatto un bellissimo primo tempo, tatticamente hanno fatto bene, poi ci siamo messi a posto, abbiamo parlato tra di noi e nella ripresa abbiamo visto il nostro vero volto e loro hanno avuto grande difficoltà. Nel primo tempo non eravamo compatti, eravamo troppo dietro, non è questo il nostro calcio. Dobbiamo aggredire alto per vincere duelli più vicino alla porta per andare in profondità. Nel primo tempo abbiamo aspettato un po' troppo e loro sanno giocare se hanno tempo e spazio. L'allenatore è bravo, ci alleniamo così e cerchiamo sempre intensità per mettere l'avversario in difficoltà. Ci vogliono giocatori con gamba, facendo così gli avversari sono in affanno e per loro è difficile".