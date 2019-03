"Penso che sia stata una grande serata contro un avversario difficile. Volevamo vincere, ovviamente, ma uno dei nostri obiettivi era mantenere la porta inviolata. È stato molto importante". Così Kevin Trapp, portiere dell'Eintracht, ai microfoni di UEFA.com dopo il pareggio contro l'Inter: "La nostra situazione ora è abbastanza confortevole, ma è anche pericolosa. La prossima settimana dobbiamo fare gol. Nella ripresa abbiamo giocato molto meglio. Abbiamo mostrato un miglior gioco e più coraggio. Abbiamo avuto molte occasioni per segnare, ma sfortunatamente non è successo. Ripeto: la porta inviolata è molto importante, ma la prossima settimana sarà importante segnare. Se si concede un gol nell'andata in casa la situazione diventa molto più difficile quindi era fondamentale non prendere gol. Con uno 0-0, tutto è possibile a Milano".