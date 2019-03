Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il difensore dell'Eintracht Francoforte, Martin Hinteregger, ha parlato anche di come i tedeschi hanno preparato la gara: "Facciamo tanta video analisi. In Bundesliga conosciamo meglio le squadre che affrontiamo, in Europa serve più lavoro per capire i punti forti e le giocate che amano fare. Siamo concentrati e conosciamo sia i possibili titolari che le riserve che potranno entrare. Abbiamo un team molto bravo che svolge questo lavoro al meglio e ci prepara molto bene. Nell'andata in casa è fondamentale non subire ma dobbiamo pensare anche a segnare. Contro lo Shakhtar siamo riusciti a non prendere gol, dobbiamo conoscere bene i nostri avversari e cercare di fare il meglio possibile. Tutta la squadra deve difendere bene, non è solo compito dei difensori".