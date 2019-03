Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adolf Hutter, ha parlato anche del caso Icardi che sta influendo nelle ultime prestazioni dei nerazzurri: "Mi interessano queste polemiche ma non influiranno per forza in maniera negativa. A Cagliari non sono andati bene ma sappiamo che subiscono pochi gol. Presto avranno il derby contro il Milan e vedremo se anche questo influirà. Per il momento penso solo alla sfida di domani. Se guardiamo le partite che l'Inter ha giocato in Champions contro Barcellona e Tottenham e pensiamo che sono usciti per un solo punto, penso che siano una grande squadra, hanno Miranda e Skriniar in difesa, Handanovic in porta, Brozovic e Perisic sono molto forti e poi anche Politano e Lautaro Martinez, parliamo di una squadra con molta qualità".