Eintracht, Hutter: "L'Inter non è solo Icardi, rosa nerazzurra di qualità"

Intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport' da Adi Hütter, allenatore dell'Eintracht Francoforte che tra due giorni affronterà l'Inter nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra tedesca, migliore attacco della competizione e imbattuta da dicembre, proverà a sfruttare i problemi che vive l'ambiente nerazzurro a causa del caso Icardi: "E' ovviamente un giocatore che farebbe bene a qualsiasi squadra, ha segnato 29 gol l’anno scorso in campionato ed è un centravanti di livello mondiale. Ma ridurre l’Inter a Icardi sarebbe completamente sbagliato. Spalletti può contare su un’alta qualità in tutte le parti del campo e non a caso i nerazzurri hanno dimostrato la loro competitività in un gruppo di Champions con Barcellona e Tottenham, fallendo solamente nel finale dell’ultima partita".

Hütter, che ha vinto sia in Austria col Salisburgo che in Svizzera con lo Young Boys, ha poi detto la sua sul campionato italiano: "Dopo alcuni problemi, la Serie A ha fatto molto bene negli ultimi anni a livello internazionale, in particolare la Juventus con due finali in Champions League, ma anche il Napoli con molte buone prestazioni e la Roma con la semifinale della Champions lo scorso anno lo confermano. Ho sentito dire che molti club stanno iniziando a investire anche nelle infrastrutture e alcune squadre come Roma o Atalanta stanno facendo passi importanti per avere nuovi stadi. E anche i numeri del pubblico sono in costante aumento.."