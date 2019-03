Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adolf Hutter, ha parlato anche della finale di Europa League a Baku, durante la sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter: "Sognare non fa mai male, conosco anche la data e la città. E' un nostro obiettivo arrivare fino in fondo e domani sarà soltanto il primo passo per riuscirci. Vogliamo rappresentare la Germania al meglio, la nostra squadra è pronta ad affrontare l'Inter e faremo di tutto per andare ancora avanti, cominciando a fare un ottimo risultato di fronte al nostro pubblico".