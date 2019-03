Eintracht-Inter, 0-0 all'intervallo: bene i nerazzurri, male Brozovic

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

0-0 all’intervallo tra Eintracht Francoforte e Inter. Nerazzurri che avrebbero meritato sicuramente di più viste le tante occasioni create, tra cui anche il calcio di rigore fallito da Marcelo Brozovic.

BUON AVVIO DELL’INTER - Dopo soli 2 minuti per poco non arriva il vantaggio nerazzurre: discesa sulla sinistra di Perisic e cross rasoterra per Politano che non arriva in spaccata. Al 4’ ottimo dribbling dello stesso numero 16 steso al limite da Kostic che viene ammonito. Al decimo minuto si fa vedere l’Eintracht con Da Costa che arriva sul fondo sulla destra ma il suo cross viene chiuso da Vecino in calcio d’angolo. Un minuto più tardi ancora pericolosa l’Inter son un calcio di punizione dalla trequarti spizzato di testa da De Vrij, ma sul secondo palo D’Ambrosio non riesce ad arrivare. A quarto d’ora nuovamente avanti i tedeschi ma il tiro di Jovi finisce abbondantemente a lato. Inizio di gara a ritmi molto alti.

RIGORE FALLITO DA BROZOVIC - Al 22’ l’arbitro Collum assegna un calcio di rigore all’Inter: break di Vecino a centrocampo, palla sulla destra per Politano il cui cross viene rimpallato, arriva Lautaro Martinez che viene steso in area ma dagli undici metri Brozovic si fa ipnotizzare da Trapp che devia in angolo il tiro rasoterra sulla sua sinistra del croato. Sul conseguente tiro dalla bandierina Skriniar con il tacco ha provato a impensierire lo stresso Trapp che non si è però fatto sorprendere. Poco dopo altro tiro di Politano con la palla terminata a lato alla destra del portiere tedesco. Al 30’ rinvio morbido di testa di D’Ambrosio che dà il là a un’azione pericolosa dell’Eintracht non chiusa da Jovic.

INGENUITÀ’ DI LAUTARO - Al trentaduesimo minuto ammonito Lautaro Martinez per un fallo a centrocampo. L’attaccante argentino era diffidato e non ci sarà tra una settimana a San Siro per la gara di ritorno: una vera tegola per Luciano Spalletti che ha gli uomini veramente contati in attacco. Ingenuo il numero 10 che poteva certamente evitare il fallo.

INTER VICINA AL GOL - Altra azione molto pericolosa dei nerazzurri che avrebbero meritato il vantaggio nei primi 45’. Lancio per Politano da centrocampo che di prima intenzione mette al centro con il destro ma il colpo di testa di Vecino termina a lato. Ottimo primo tempo della formazione di Luciano Spalletti.