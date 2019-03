© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brozovic fallisce l'occasione per il vantaggio dell'Inter dagli undici metri. Calcio di rigore concesso da Collum per un contatto fra Lautaro Martinez e Fernandes. Brozovic si presenta dal dischetto, apre il destro ma Trapp intuisce e para il rigore. Si resta sullo zero a zero, grande occasione persa dai nerazzurri.