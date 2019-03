Fonte: fcinternews.com

L'ex portiere dell'Eintracht Francoforte e della Nazionale tedesca Ulrich Stein esprime fiducia nei confronti della formazione di Adi Hutter in vista della gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Inter: "Io credo abbia buone possibilità. L'Inter è molto forte in difesa ma in casa propria non può limitarsi a difendere, dovrà pure fare qualcosa. Per l'Eintracht è una grande occasione: poche squadre sono imprevedibili come loro, e visto che hanno un attacco migliore possono andare avanti. Inoltre la squadra è in ottima condizione fisica; l'Inter all'andata, dopo 70 minuti è andata in riserva", le sue parole a Kicker.

Stein non disdegna una frecciata verso la direzione arbitrale dello scozzese William Collum: "Un altro vantaggio sarà giocare in 11 contro 11 e non in 11 contro 12 come all'andata. Si deve solo sperare che l'arbitro sia neutrale, così le chance dell'Eintracht aumenterebbero ancora. Se riescono a superare il match di Milano, le aquile possono andare in finale".